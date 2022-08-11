Начался суд по мере пресечения женщине, которая пыталась продать сына (ФОТО)

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга началось судебное заседание по избранию меры пресечения Наргизе А., которая пыталась продать собственного 7-летнего сына. Заседание закрыли от прессы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следствие будет настаивать на аресте обвиняемой. Решение вынесет зампредседателя суда по уголовным делам Вера Попова. Обвиняемую уже привезли в здание суда. Кто-то из присутствовавших крикнул ей: «Зачем вы хотели продать своего сына?" – но она не ответила. Известно, что общаться с судом она будет через переводчика.

Напомним, накануне в Екатеринбурге была задержана женщина, которая пыталась продать своего 7-летнего сына за 300 тысяч рублей. Ее объявлением в интернете заинтересовались волонтеры общественной организации «Альтернатива», которая борется с торговлей людьми. Общественники связались с женщиной и договорились о сделке, которая должна была состояться в торговом центре 9 августа. Мать действительно пришла с сыном и показала все документы на ребенка. После того как она получила от «покупателей» часть оговоренной суммы, ее задержали правоохранители.

Со слов задержанной, она пошла на преступление в связи со своим тяжелым материальным положением, хотя ее муж заявил полиции, что зарабатывает 120 тысяч рублей в месяц. Поэтому возможны и другие мотивы случившегося.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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