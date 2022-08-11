Верх-Исетский суд изберет меру пресечения женщине, которая хотела продать сына

Верх-Исетский районный суд сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в отношении женщины, которая пыталась продать 7-летнего сына через соцсеть. В отношении 36-летней уроженки Средней Азии по имени Наргиза возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Торговля несовершеннолетним». Следствие настаивает на аресте подозреваемой.

По данным СК, в июле женщина разместила объявление в социальных сетях и предложила потенциальным покупателям забрать своего ребенка за 300 тысяч рублей. Информацией заинтересовались волонтеры общественной организации «Альтернатива», которая борется с торговлей людьми. Общественники под видом покупателей три недели переписывались с подозреваемой и договорились о «сделке», которая должна была пройти в торговом центре. В назначенный день мать действительно пришла с мальчиком и полным пакетом документов на ребенка: она открепила его от больницы и школы. После того как женщина получила часть оговоренной суммы, ее задержали с поличным правоохранители. Мальчика забрали органы опеки.

Свой поступок Наргиза объяснила тяжелым материальным положением в семье. Однако эту версию опроверг ее супруг. Мужчина сообщил полицейским, что получает в среднем 120 тысяч рублей в месяц, семья проживает в двухкомнатной квартире и строит свой дом. Также он заявил, что был не в курсе намерений жены. Кроме семилетнего мальчика у обвиняемой женщины есть еще двое детей: младшая дочь и старший сын. В пресс-службе ГУ МВД региона сообщили, что ранее в отношении подозреваемой возбуждалось административное дело за незаконную торговлю этиловым спиртом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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