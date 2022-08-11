российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 августа 2022, 12:37 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать школьную форму

Специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, как правильно выбрать школьную форму. Качественная и удобная одежда для учебы очень важна, потому что в ней ребенок будет проводить по 5-6 часов в день.

Предпочтение стоит отдавать смесовым тканям с преобладающим содержанием натуральных волокон. Лучше всего подходят для школьной одежды хлопок и лен для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир – для зимы. Синтетика – плохой вариант: кожа не дышит, нарушается тепловой обмен, ребенок потеет и может заболеть. К тому же, в синтетической одежде выше шансы на аллергию, ткань притягивает к себе пыль и грязь. А еще синтетика способствует накоплению статического электричества, которое оказывает влияние на нервную систему ребенка, вызывая раздражение и быструю утомляемость. Но полностью исключать синтетические волокна из одежды не стоит, потому что они «держат» форму, увеличивают срок службы ткани и упрощают уход за ней.

Стоит обратить внимание на символы, которые обозначают, каким должен быть уход за изделием. Если на ярлычке указана химчистка – лучше отказаться от такой одежды для ребенка, потому что химические вещества, используемые при чистке изделия, могут быть вредны для здоровья школьника.

У продавца должны быть декларация о соответствии на данное изделие или сертификат соответствия. Продавец должен предъявить документы по первому требованию.

Важно правильно подобрать размер. Ребенку должно быть удобно и ходить в этой одежде, и сидеть. Вещь не должна излишне стеснять движения, не должна быть слишком узкой, потому что тесная юбка или брюки могут привести к болям в животе, а тесные рубашки и сарафаны могут даже нарушить дыхание.

Ну и еще одно правило. Учитывайте пожелания ребенка, его вкус и фигуру. В конце концов, он будет это носить, одежда должна быть не только качественной, но и нравиться школьнику.

«Новый День» ранее посчитал, сколько стоит собрать ребенка в школу. Цены выросли, особенно заметно подорожали обувь качественных брендов, рюкзаки, одежда и канцелярия. Если еще в 2020 году по скидкам можно было собрать первоклашку за 6 тысяч рублей, в этом году на такие деньги (6555 рублей) получится купить только эконом-вещи сомнительного качества, в которых вряд ли будет комфортно. Если брать одежду, обувь и принадлежности среднего качества, сумма увеличится до 12,5 тысячи рублей.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Обувь и бумага подорожали в 2 раза: сколько стоит собрать ребенка в школу

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,