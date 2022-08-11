Роспотребнадзор рассказал, как выбрать школьную форму

Специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, как правильно выбрать школьную форму. Качественная и удобная одежда для учебы очень важна, потому что в ней ребенок будет проводить по 5-6 часов в день.

Предпочтение стоит отдавать смесовым тканям с преобладающим содержанием натуральных волокон. Лучше всего подходят для школьной одежды хлопок и лен для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир – для зимы. Синтетика – плохой вариант: кожа не дышит, нарушается тепловой обмен, ребенок потеет и может заболеть. К тому же, в синтетической одежде выше шансы на аллергию, ткань притягивает к себе пыль и грязь. А еще синтетика способствует накоплению статического электричества, которое оказывает влияние на нервную систему ребенка, вызывая раздражение и быструю утомляемость. Но полностью исключать синтетические волокна из одежды не стоит, потому что они «держат» форму, увеличивают срок службы ткани и упрощают уход за ней.

Стоит обратить внимание на символы, которые обозначают, каким должен быть уход за изделием. Если на ярлычке указана химчистка – лучше отказаться от такой одежды для ребенка, потому что химические вещества, используемые при чистке изделия, могут быть вредны для здоровья школьника.

У продавца должны быть декларация о соответствии на данное изделие или сертификат соответствия. Продавец должен предъявить документы по первому требованию.

Важно правильно подобрать размер. Ребенку должно быть удобно и ходить в этой одежде, и сидеть. Вещь не должна излишне стеснять движения, не должна быть слишком узкой, потому что тесная юбка или брюки могут привести к болям в животе, а тесные рубашки и сарафаны могут даже нарушить дыхание.

Ну и еще одно правило. Учитывайте пожелания ребенка, его вкус и фигуру. В конце концов, он будет это носить, одежда должна быть не только качественной, но и нравиться школьнику.

«Новый День» ранее посчитал, сколько стоит собрать ребенка в школу. Цены выросли, особенно заметно подорожали обувь качественных брендов, рюкзаки, одежда и канцелярия. Если еще в 2020 году по скидкам можно было собрать первоклашку за 6 тысяч рублей, в этом году на такие деньги (6555 рублей) получится купить только эконом-вещи сомнительного качества, в которых вряд ли будет комфортно. Если брать одежду, обувь и принадлежности среднего качества, сумма увеличится до 12,5 тысячи рублей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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