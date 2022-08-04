Обувь и бумага подорожали в 2 раза: сколько стоит собрать ребенка в школу

Родители, которые с открытием школьных базаров начали готовить детей к 1 сентября, в ужасе от цен. Особенно заметно подорожали обувь качественных брендов, рюкзаки, одежда и канцелярия. Если еще в 2020 году по скидкам можно было собрать первоклашку за 6000 рублей, в этом году на такие деньги (6555 рублей) получится купить только эконом-вещи сомнительного качества, в которых вряд ли ребенку будет комфортно. Если брать одежду, обувь и принадлежности среднего качества, сумма увеличится до 12,5 тысячи рублей.

Детская качественная обувь подорожала в 2-3 раза

Врачи советуют покупать ребенку в школу качественную сменную обувь. Особенно если речь идет о детях из начальных классов. Туфли должны быть из натуральной кожи, на небольшом каблуке, они должны проветриваться. Таким требованиям соответствуют далеко не все модели в том же «Детском мире», а те, что соответствуют, стоят неприлично дорого.

Больше всего подорожали качественные бренды, например, полуботинки и туфли фирмы Kapika стоят от 3,5 тысячи рублей (для девочек) и от 4,5 тысячи (для мальчиков), а обувь Totta без акции – вообще 8,5 тыс. Появилось больше отечественной обуви, которая подойдет для первоклашек. Например, туфли фабрики «Юничел» – по акции от 2 тысяч, без акции – от 4. Туфли «Капитошка» – от 2,3 тысячи рублей. Но дешевле 2 тысяч по акции кожаной обуви нет в принципе.

Можно, конечно, сэкономить. В школьном разделе «Детского мира» есть кеды для мальчиков за 499 рублей и балетки для девочек от 599 рублей, которые можно использовать как сменную обувь, но вопрос, удобные ли они. Кеды более известных производителей стоят уже от 1,3 тысячи рублей по акции, от 2 тыс. – без.

Средний вариант – сандалии и туфли Futurino из искусственной кожи: для мальчиков и девочек такая обувь стоит от 1,3-1,8 тысячи рублей.

Итого: сменная обувь минимально будет стоить 500-600 рублей, качественная – 2-4,5 тысячи рублей.

Одежда и форма на физкультуру

Во многих школах форму шьют на заказ, но стоимость ее индивидуальна, поэтому такие варианты мы в расчет не берем. Мы рассмотрели по отдельности позиции на сайте того же «Детского мира», где сейчас много акций и скидок.

Итак, школьникам нужны жилеты, брюки – мальчикам, юбки – девочкам. А также рубашки, блузки и белые водолазки. Цена на жилеты в «Детском мире» в этом году стартует от 500 рублей (в прошлом было – от 400), без акции – от 800. В принципе цена не сильно отличается от прошлогодней.

Юбки для девочек есть за 350-450 рублей со скидкой (500-900 рублей – без), брюки для мальчиков – от 460 рублей (от 1200 без акций). Если брать одежду из натуральных тканей, сумма увеличится: юбки – от 900 рублей, брюки – от 1200 рублей даже по акциям. Блузки и рубашки есть за 399 рублей, но это эконом-вариант. Более-менее нормальные вещи стоят от 500 до 1500 рублей. Водолазки тоже есть эконом (299 рублей) и средней ценовой категории (800-1300 рублей). И водолазок, и рубашек надо по три.

На физкультуру можно найти футболку за 149 рублей, шорты – за 320, штаны – за 399. Кроссовки (одна модель) стоят 799 рублей, остальные – от 1200 рублей по акции (от 2000 без).

Итого: на одежду надо минимум 3050 рублей (а если брать среднюю ценовую категорию – от 6500 рублей). С обувью сумма будет от 3500 (самые дешевые вещи) до 8500 (средняя категория). Это существенно больше, чем в прошлом году.

На спортивную форму и обувь – минимально 1270 рублей (в прошлом году было 750 рублей).

Портфель, пенал, мешок для сменки

Самый дешевый рюкзак, в который влезут учебники, на сайте «Детского мира» стоит сегодня 340 рублей по акции, но он из тонкой ткани, и не факт, что прослужит долго. Обычные школьные портфели стоят от 1,2 тысячи рублей, с ортопедической спинкой – от 2,2 тысячи (акция) до 4 тысяч рублей.

Пенал-косметичка – 50-150 рублей, более подходящий для школы пенал-книжка – от 160 до 600 рублей. Мешок для обуви по акции стоит минимум 188 рублей (в прошлом был 80 рублей).

Итого: минимально потребуется 578 рублей, на более качественные вещи – от 1548 рублей.

Канцтовары

Канцелярские товары мы искали на сайте «Сима-ленда», где обычно невысокие цены. Отметим, что бумага и краски существенно подорожали, а вот ручки, линейки и прочая мелочь стали даже дешевле. В списке, который выдают в школах, требуются следующие вещи:

тетради по математике (в клетку) – 10 штук – 48 рублей по акции, 64 рубля без (в прошлом году было 25 рублей);

тетради по русскому языку в узкую линейку с косой линией – 10 штук – еще 48-64 рубля;

обложки на тетради – 10 штук – от 27 рублей (было – 10 рублей);

обложки для учебников – 5 штук – 56 рублей;

карандаши цветные – набор из 12 цветов в среднем стоит от 50 рублей, есть акции (как и раньше);

карандаши простые – 2-3 штуки – 15 рублей;

ластик – 6 рублей;

точилка для карандашей – от 7 рублей;

подставка для ручек и карандашей – стакан от 45 рублей, подставка – от 100 рублей;

линейка – от 7 рублей;

шариковые ручки 5 штук – от 15 рублей (за все);

счетные палочки – от 50 рублей;

дневник – от 40 рублей (по акции за 28)

альбом для рисования формата А4, 2 штуки – от 110 рублей (за два);

краски медовые – от 60 рублей;

гуашь, набор – от 110 рублей;

баночка-непроливайка для воды – от 19 рублей;

пластилин – от 50 рублей;

цветной и белый картон – 198 рублей за набор для творчества;

цветная бумага – от 18 рублей;

клей ПВА – от 26 рублей;

клеящий карандаш – от 20 рублей;

кисточки для рисования – наборы от 60 рублей;

ножницы с закругленными концами – 1 пара – от 17 рублей.

Итого: на канцелярские товары готовьте от 1150 рублей за самые простые вещи (в прошлом году было 900).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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