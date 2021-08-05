Собираем ребенка в школу на «путинские» 10 тысяч: реально ли это?

В Екатеринбурге почти во всех крупных торговых центрах и книжных магазинах уже открылись школьные базары. Сейчас собрать ребенка к новому учебному году можно с хорошими скидками. Хватит ли на это 10 тысяч рублей, которые государство выделило всем семьям с детьми школьного возраста? Мы сравнили цены 2020 и 2021 года и удивились.

Портфель, пенал и мешок для сменки

Как и в прошлогоднем, в нынешнем обзоре мы собираем ребенка в школу в онлайн-магазине «Детский мир», поскольку именно здесь часто приобретают вещи (одежду, рюкзаки) родители. Сейчас в онлайне проходят акции, поэтому некоторые цены – внезапно – оказались ниже, чем год назад.

В 2020-м самый дешевый рюкзак стоил 500 рублей, сегодня мы нашли за 350. Хорошие рюкзаки с ортопедической спинкой в 2020-м продавались за 1300 руб. и более, сейчас можно поискать на распродаже варианты за 1000 рублей. Ранцы с изображенными на них героями популярных мультфильмов год назад стоили 3500 рублей (2000 по акции), сейчас стоят 3500-4000 рублей, по акции – те же 2000 рублей.

В этом же магазине смотрим пеналы. Большинству детей лучше не брать тубы и пеналы-косметички, так как в них все перепутается. Пеналы с удобными системами хранения в прошлом году стоили от 200 рублей, в этом подорожали до 250. Но зато по акции мы нашли пенал за 80 руб.

Еще один пункт списка – мешок для сменной обуви. И тогда, и сейчас минимальная цена – около 80 рублей. Более качественные сумки – от 150.

Итого: на данную категорию товаров в 2020 году вы бы минимум потратили 670 рублей (без скидок – 1650 рублей). В 2021 году – минимальный набор обойдется в 510 рублей. Если же брать более качественные вещи, придется потратить от 2400 рублей.

Одежда и обувь

Со школьной формой – пока без перемен. В большинстве школ Екатеринбурга заранее выбирают определенные расцветки и шьют форму на заказ. Стоимость ее – от 2 тысяч рублей до бесконечности, в зависимости от предпочтения родителей. В некоторых школах допустимо покупать предметы формы отдельно, главное – чтобы они соответствовали по цвету, либо была пришита эмблема. Чаще всего школьникам нужны жилеты, брюки – мальчикам, юбки – девочкам. А также рубашки, блузки и белые водолазки.

Цена на жилеты в «Детском мире» в этом году стартует от 400 рублей, более качественные – от 1200 рублей, но сейчас по акции можно уложиться в 700-900. Для сравнения: год назад жилеты стоили в среднем 800 рублей по акции.

Брюки для мальчиков есть разные – от 800 рублей и до нескольких тысяч. Хорошие по акции сегодня можно купить за 1000 рублей (обычная цена от 1500 до 2000). С юбками разброс цен еще больше. Есть и за 350 рублей (минимальная стоимость), и за 700, и за 3000 рублей. Чаще всего школьникам берут предметы гардероба из среднего ценового диапазона – 1200 рублей за юбку из натуральных материалов. Сейчас такая стоит 720 рублей. Итого: если собирать форму по частям, заплатим минимум 750 (женский вариант) – 1200 (мужской) рублей. Но за одежду из качественных материалов готовьтесь отдать больше – от 1700 рублей за комплект.

К этому нужны 2-3 рубашки для мальчика или блузки для девочки, а также белые водолазки. Рубашки стоят в этом году от 450 рублей (по акции) – в прошлом были по 350. Более хороший вариант – за 800 (1000-1200 без акции) – были по 700 рублей в 2020 году. Итого за три рубашки отдадим от 1350 до 2400 рублей.

Блузки для девочек за год тоже подорожали на 50-100 рублей – самая дешевая сегодня продается за 400 рублей. Большинство предметов из школьного ассортимента – в сегменте 500-1500 рублей, сейчас они по акции – в среднем 800. Итого три блузки – от 1200 до 2400 рублей.

Плюсуем сюда три водолазки. Цены на них за год не изменились – от 250 рублей самые дешевые, от 700 рублей – из хлопка. То есть 750-2100 рублей за эту категорию.

К детской сменной обуви (особенно для младшеклассников) врачи предъявляют несколько требований: желательно, чтобы она была из натуральной кожи, проветривалась, у нее должен быть каблук от 2,5 до 3,5 сантиметров. Такая обувь для мальчика стоит без акции – от 2 тысяч рублей, для девочки – от 3500 рублей (в два раза дороже, чем год назад). На распродажах можно сэкономить. И мальчикам, и девочкам можно подобрать пару за 1500-2000 рублей.

Итого: на одежду девочке – минимум 4200 рублей, мальчику – 4800 рублей. В прошлом году минимальный набор у нас вышел на 3600 рублей.

Для физкультуры

Одежда для физкультуры за год подешевела, если ориентироваться на распродажные ценники. В этом году самый дешевый спортивный костюм и для мальчиков, и для девочек в «Детском мире» стоит 630 рублей. В 2020 году был 750-900 рублей, в зависимости от пола. Отдельно белые футболки мы нашли за 100 рублей (в том году было 370 рублей), брюки – от 250 рублей (были от 350). Кроссовки с белой подошвой – от 400 рублей (были по 600 в 2020-м).

Итого: самый недорогой спортивный набор обойдется в 750 рублей для обоих полов. В 2020-м – в 1320 рублей. Хотя, конечно, большинство родителей берут более дорогие варианты.

Канцелярия

Канцелярские товары можно брать здесь же, в «Детском мире», либо в «Ашане», «Сима-ленде», на школьных базарах. В зависимости от класса, набор тетрадей, красок, карандашей и прочих принадлежностей будет меняться, поэтому мы не стали сравнивать все пункты из данной категории. Но в целом канцелярия за год не подорожала. Есть колебания цен в рамках 1-2-3 рублей, но это несущественно. Возьмем средний прошлогодний расчет: на ручки и тетради понадобится минимум 900 рублей.

Если суммировать все категории, перечисленные выше, получится, что в 2021 году собрать ребенка в школу можно на 6360 рублей (девочку) – 6960 рублей (мальчика). В прошлом году средняя сумма у нас получилась для обоих полов примерно одинаковая – 6500 рублей. То есть «путинских» 10 тысяч рублей должно хватить, если вас удовлетворят самые дешевые товары. Если же хотите купить для ребенка более качественные и долговечные вещи, сумму придется минимум удвоить.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 05.08.21

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