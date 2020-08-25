Готовьте кошельки: сколько стоит собрать первоклассника в школу в 2020 году

Ровно через неделю школьники Екатеринбурга отправятся на первые в этом учебном году уроки, а сейчас родители мечутся по магазинам, стараясь докупить то, что еще не куплено. Собрать ребенка в школу с каждым годом становится все дороже. В этом году одежда, канцтовары и ранец для первоклассника обойдутся минимум в 6 500 рублей – если покупать все со скидками и по акциям. Если смотреть товары не на распродажах, то придется потратить более 10 тысяч рублей.

Портфель, пенал и мешок для сменки

Цены на портфель, пенал и мешок для сменной обуви мы смотрели в магазине «Детский мир», по отзывам родителей, здесь часто бывают акции, которые позволяют купить товары дешевле, чем в других торговых сетях. Хорошие ранцы для первоклашек без акции стоят здесь от 1300 рублей, со скидкой можно купить за 500. Рюкзаки с популярными у детей героями мультфильмов – намного дороже. Такие стоят около 3 тысяч рублей, по акции можно найти за две.

Здесь же смотрим пенал. Для первоклашек лучше не брать тубы и пеналы-косметички, так как в них все перепутается. Пеналы с удобными системами хранения стоят от 200 рублей (по акции можно найти за 90).

И, наконец, сумка для сменной обуви. Нужно, чтобы она была с лямками. Такие стоят от 150 рублей, по акции – от 80.

Итого: на данную категорию товаров готовьте от 670 рублей (если брать самые дешевые варианты товаров и покупать их по акции). Без скидок – от 1 650 рублей.

Одежда и обувь

В большинстве школ Екатеринбурга для первоклассников заранее выбирают форму определенных расцветок. Часто ее шьют на заказ. Судя по школьным форумам, стоимость формы – от 2 тысяч рублей до бесконечности: за брюки для мальчика, юбку для девочки и жилет. Если брать эти предметы отдельно в магазине, можно немного сэкономить: в том же «Детском мире» цена на хорошие жилеты начинается от 800 рублей, на брюки – от 1000 рублей (но сейчас по акции можно взять хорошие за 500-700 рублей), юбки стоят от 600 рублей. Итого – потратите от 1300 рублей за один комплект на ребенка.

К этому требуется докупить по 2-3 рубашки для мальчика или блузки для девочки, а также белые водолазки. Рубашки стоят от 350 рублей, но родители советуют покупать одежду из натуральных тканей и хорошего качества – такие стоят от 700 рублей за штуку. Итого за три рубашки отдадим от 1 050 до 2 100 рублей. Самые дешевые водолазки стоят от 250 рублей, более качественные – от 700 рублей. Итого: минимальные траты в этой категории – 1 300 рублей, средние – 2 800 рублей.

Для девочки нужны 2-3 блузки. Цена в том же «Детском мире» без акций начинается от 350 рублей, более качественные – от 700 рублей (сейчас по акции можно купить за 400). Водолазки для девочек стоят столько же, сколько и для мальчиков, – от 250 рублей. Итого: на девочек потребуется столько же, сколько и на мальчиков.

К детской сменной обуви врачи предъявляют несколько требований: желательно чтобы она была из натуральной кожи, проветривалась, у нее должен быть каблук от 2,5 до 3,5 сантиметров. Такая обувь для мальчика стоит без акции – от 2 тысяч рублей, для девочки – от 1 600 рублей. На распродажах можно сэкономить до 1000 рублей за пару.

Итого на одежду и обувь потратим: минимум – 3 600 рублей, без акций в среднем – 6 600 рублей.

Для физкультуры

На физкультуру первоклассникам советуют покупать черные штаны, белые футболки и кроссовки с белой подошвой, которые не будут пачкать пол в спортзале. В «Детском мире» готовые спортивные костюмы для девочек стоят от 750 рублей, для мальчиков – от 900 рублей. Отдельно брюки стоят от 350-400 рублей, футболки – от 370 рублей. Кроссовки можно покупать недорогие, потому что серьезных нагрузок в первом классе не будет, не стоит приобретать обувь как для профессиональных спортсменов. Обычные тканевые кроссовки на белой подошве стоят от 600 рублей.

Итого: минимум в данной категории потребуется 1 320 рублей.

Канцелярия

Канцелярские товары родители советуют покупать в «Ашане», «Сима-ленде», либо на школьных базарах. Мы посмотрели цены на товары с сайта «Сима-ленда». В списке, который выдают в школах, требуются следующие предметы:

тетради по математике (в клетку) – 10 штук – 25 рублей;

тетради по русскому языку в узкую линейку с косой линией – 10 штук – еще 25 рублей;

обложки на тетради – 10 штук – 10 рублей;

обложки для учебников – 5 штук – 10 рублей;

карандаши цветные – набор из 12 цветов в среднем стоит от 50 рублей;

карандаши простые – 2-3 штуки – 45 рублей;

ластик – 10 рублей;

точилка для карандашей – от 85 рублей;

подставка для ручек и карандашей – от 99 рублей;

линейка – от 13 рублей;

шариковые ручки 5 штук – от 45 рублей за 5 штук;

счетные палочки – 76 рублей;

дневник – 52 рубля;

альбом для рисования формата А4, 2 штуки – 68 рублей;

краски медовые – 25 рублей;

гуашь, набор – 25 рублей;

баночка-непроливайка для воды – 17 рублей;

пластилин – 26 рублей;

цветной и белый картон – 50 рублей за оба набора;

цветная бумага – от 12 рублей;

клей ПВА – от 22 рублей;

клеящий карандаш – от 8 рублей;

кисточки для рисования – наборы от 105 рублей;

ножницы с закругленными концами – 1 пара – от 15 рублей.

Итого: на канцелярские товары готовьте от 900 рублей за самые простые вещи.

Если суммировать стоимость всех товаров, которые потребуются первокласснику в 2020 году, получится сумма от 6 490 рублей – если брать самые дешевые вещи со всевозможными скидками. Если покупать более качественные товары и без скидок, то стоимость сборов возрастет до 10 470 рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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