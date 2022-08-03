В Екатеринбурге заработали школьные базары: многое подорожало в 2 раза (ФОТО)

В магазинах Екатеринбурга уже заработали школьные базары, на которых можно подготовить ребенка к 1 сентября «от и до». Но родителей ждет неприятный сюрприз: некоторые товары подорожали в два раза.

Школьные базары уже открыты в сети магазинов «Детский мир», на первых этажах торговых центров, в некоторых крупных супермаркетах. Продается здесь все: от ластика и рюкзака до школьной формы и обуви.

Цены на некоторые позиции заметно выше прошлогодних. Например, самая простая тетрадь 12 листов стоит от 4,8 до 6,5 рублей, а в прошлом году стоила 2,5 – 3,5 рубля. Самый дешевый рюкзак, с которым можно пойти в школу (а не дошкольный) в «Детском мире» стоит от 600 рублей (в том году было от 350). Медовая акварель в «Сима-Лэнде» в 2020 году стоила 25 рублей – в этом за 12 цветов придется отдать минимум 60. И так со многими товарами. Родители отмечают, что значительно подорожала и детская обувь – как школьная, так и повседневная.

Что касается трендов, то здесь все по-прежнему: для мальчиков на канцелярских товарах чаще всего используют принты с машинками, роботами и динозаврами. Для девочек – с единорогами, ламами, принцессами и цветами.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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