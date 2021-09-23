В Свердловской области «школьные» выплаты получили 99% детей

В Свердловской области «путинские» 10 тысяч рублей на сборы в школу получили 652 тысячи детей, или 99% школьников в регионе. Объем выплаченных средств семьям составил 6,530 миллиардов рублей. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Ольга Шубина.

Единовременные выплаты семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями, которые продолжают образование, стартовали с 2 августа. Выплаты продлятся до 31 декабря.

По словам Шубиной, заявления на «школьную» выплату принимаются до 1 ноября. При подаче не требуется никаких документов, все проверки ПФР проводит самостоятельно. Заявление можно подать через портал «Госуслуги» либо клиентскую службу ПФР. Деньги приходят на карту, указанную в заявке.

Ранее «Новый День» подсчитал, что «путинской десятки» для школьника хватит, только если покупать ребенку самые дешевые товары. По данным Центробанка, в 2021 году в среднем родители тратили 15 929 рублей, чтобы собрать ребенка в школу.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Валентина Ярославцева

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