Центробанк: «путинских» 10 тысяч не хватает на сборы ребенка в школу

В Уральском главном управлении ЦБ РФ подсчитали, насколько за год выросла «школьная инфляция». Как оказалось, сильно подорожали сорочки, обувь, канцтовары, но в сумме все необходимое для учащегося стало дороже на 3%. В среднем в этом году на сборы ребенка в школу родители заплатили 15 929 рублей – то есть «путинских» 10 тысяч рублей не хватило.

В набор школьника Центробанк включил два десятка предметов: повседневную, а также спортивную одежду и обувь, учебные пособия, канцелярские принадлежности и портфель. За год сильнее всего подорожали детские спортивные костюмы и сорочки для мальчиков. «Детские спортивные костюмы и обувь подорожали на 6-11%, что связано с перебоями в их производстве и поставках из-за роста заболеваемости в странах Юго-Восточной Азии, где производят большую часть такой продукции. Из-за подорожания хлопка на мировом рынке на 8% выросли в цене сорочки для мальчиков. Однако в среднем, по данным Росстата, детская одежда в Свердловской области подорожала на 3%. Сдерживающее влияние на цены оказала переориентация торговли на онлайн-формат. Кроме того, магазины одежды и обуви активно проводят сезонные распродажи», – пояснил экономист Уральского ГУ Банка России Олег Оборин. Зато блузки и платья для девочек стали на 4% дешевле, юбка – на 1%. Небольшое снижение цен на одежду в ЦБ связали с длительным сокращением спроса: не только в России, но и в других странах дети долго были на дистанте и обходились без школьной формы.

Шариковые ручки, фломастеры и тонкие тетради за год подорожали более чем на 8%, альбомы для рисования – на 3%, тогда как карандаши подешевели на 2%. Цены на канцтовары выросли из-за удорожания сырья для их производства и из-за нарушения логистических цепочек поставок в пандемию. А ранцы, по данным Центробанка, по сравнению с прошлым годом стали дороже на 2%.

«Новый День» ранее считал, хватит ли родителям разовой выплаты в 10 тысяч, чтобы собрать ребенка в школу. Получилось, что в эту сумму можно уложиться только если покупать все самое дешевое и со скидками. Видимо, в среднем уральские родители предпочитают все же более качественные вещи, на которые 10 тысяч уже не хватает.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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