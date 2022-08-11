В Екатеринбурге возобновили работу магазины H&M

В Екатеринбурге возобновили работу магазины сети H&M, правда, пока только в двух торговых центрах – Veer Mall и «Мега». Точка в «Гринвиче» пока закрыта, по неподтвержденным данным, она также возобновит работу, но позднее.

Магазины H&M, напомним, закрылись после начала спецоперации. Владельцы – H&M Group – ищут покупателей своих российских активов, это больше полутора сотен магазинов, собственный распределительный центр и запас товаров.

Екатеринбург, Елена Сычева

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