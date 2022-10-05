В Екатеринбурге начали закрывать магазины H&M

Сеть H&M начала закрывать свои магазины в городах России. В Екатеринбурге первой перестала работать торговая точка в «Гринвиче», на очереди – магазины в «Глобусе» и «Радуга-парке».

Как сообщают посетители, на магазине H&M в «Гринвиче» появилось объявление, что он больше работать не будет никогда. В ТЦ «Глобус» торговая точка действует только на первом этаже, товаров осталось мало, продавцы говорят, что последний день работы – 15 октября. Следующим закроется магазин в «Радуга-парке». Когда прекратит работать точка в «Парк-Хаусе», пока неизвестно.

Напомним, магазины H&M уже закрывались после начала спецоперации. Но в августе были открыты для финальной распродажи всех товаров.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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