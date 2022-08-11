Проверяющие не нашли вредных веществ в воздухе уральского города, где за ночь погиб урожай и порыжел лес

Природоохранная прокуратура продолжает проверку ситуации в Туринске, где в июле за ночь у местных жителей погиб урожай и порыжели хвойные деревья. Однако пока результатов нет. Как сообщили «Новому Дню» в ведомстве, Росприроднадзор по результатам исследований превышений загрязняющих веществ в воздухе и почве не выявил.

Местные жители, напомним, предполагали, что причиной могут быть выбросы с действующего в городе предприятия. «С целлюлозно-бумажным заводом – предположительно, это с их стороны было – [держим связь], они обещают сделать так, чтобы это как минимум не повторялось. А что это было – будет понятно, когда проведут исследования. Но завод гарантировал, что опасного ничего нет», – говорил в беседе с агентством мэр города Александр Пузырев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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