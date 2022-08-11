Пожар под Пелымом удалось локализовать

На севере Свердловской области удалось локализовать крупный природный пожар – распространение огня в труднодоступных лесах Пелымского района прекращено. На месте работают парашютисты-десантники, а работники наземных служб с помощью техники проводят проминку кромки очага и пытаются потушить огонь.

К работам привлечено более 50 человек, задействовано два болотохода. По последним данным ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 400 га. Напомним, об этом лесном пожаре стало известно еще на прошлой неделе, причиной стала сухая гроза.

На сегодняшний день в регине зарегистрировано девять природных пожаров, из них восемь локализованы. Горят леса Березовского городского округа, Верхней Пышмы и Пелыма, Алапаевском, Невьянском, Новолялинском, Сысертском лесничествах.

Екактеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»