На севере Свердловской области жители задыхаются от смога

Сотрудники Роспотребнадзора выявили превышения содержания загрязняющих веществ в воздухе на севере Свердловской области. Из-за лесных пожаров в Североуральске, Ивделе, Серове и поселке Пелым уже два дня наблюдается плотный смог.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, исследования проводились по следующим загрязняющим веществам: взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ 10, взвешенные частицы РМ 2,5, оксид углерода, двуокись серы, диоксид азота, углерод (сажа), бензапирен, формальдегид. Специалисты обнаружили превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода и взвешенных веществ в Североуральске и оксида углерода в Пелыме и Ивделе.

Санитарные врачи советуют жителям во время смога избегать долгих прогулок, особенно ранним утром, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, делать влажную уборку, а на улице использовать маски и респираторы.

Напомним, в Пелымском округе с прошлой недели полыхает лес в труднодоступном районе. Площадь природного пожара достигла уже 400 гектаров. На месте работают более 50 пожарных и парашютистов-десантников. Причиной возгорания стала сухая гроза.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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