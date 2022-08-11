На Среднем Урале утонули ребенок и двое взрослых

В Свердловской области за сутки утонули три человека, один из них ребенок. Несовершеннолетний погиб, когда плавал в реке Тавде.

Как сообщается в сводках регионального управления МЧС, накануне в Режевском городском пруду утонул мужчина, еще один утонул в Ново-Мариинском пруду, в Ревде. Подробности этих происшествий в МЧС обнародовать не могут, так как идут следственные мероприятия.

Добавим, накануне в Свердловской области утонули два человека, а всего с начала лета в воде погибли более 40 человек, в том числе дети. Чаще всего несовершеннолетние гибнут из-за невнимательности взрослых, а взрослые – из-за употребления алкоголя.

Екатеринбург, Марина Иванова

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