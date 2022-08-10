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В Свердловской области утонули два человека

В Свердловской области за последние сутки утонули два человека. Как сообщили в региональном управлении МЧС, 22-летний парень погиб в карьере под Верхней Пышмой, у СНТ «Ясная Поляна», спасатели извлекли тело из воды. Второе ЧП случилось на акватории Нижне-Выйского водохранилища в Качканаре, здесь утонул мужчина 1989 года рождения. Тело также обнаружено.

С начала лета в регионе погибли на воде уже более 40 человек, среди них есть дети. Спасатели отмечают: во всех случаях, когда пострадали дети, причиной стал недосмотр взрослых. Взрослые же чаще всего погибают на воде из-за алкогольного опьянения.

Екатеринбург, Марина Иванова

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