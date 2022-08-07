За последние две недели в Свердловской области утонули 10 человек

С начала лета на водоемах Свердловской области утонул уже 41 человек, из них 9 – дети.

Еще две недели назад цифры были другими: на 25 июля на водоемах погибли 24 взрослых и 7 детей.

«Всего с начала сезона зафиксировано 60 происшествий на водоемах, часть людей удалось спасти. Все ЧП произошли на несанкционированных местах для купания. Причина гибели взрослого, как правило, это алкогольное опьянение, а причина гибели детей – оставление без присмотра взрослых», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Спасатели ежедневно патрулируют прибрежные территории и предупреждают население об опасности на водных объектах. В отношении тех, кто нарушает правила безопасного отдыха на водоемах и пренебрегают аншлагами «Купание запрещено», а также родителей, которые не следят за своими детьми, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. С начала купального сезона патрульными группами составлены более 300 материалов об административных правонарушениях.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»