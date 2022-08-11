Главный по ремонтам дорог Екатеринбурга подал в отставку

В Екатеринбурге подал в отставку руководитель муниципального учреждения «Городское благоустройство» Павел Азанов, информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе мэрии. Там не сообщили о причинах ухода чиновника.

Азанов был назначен на пост главы МКУ ровно год назад – в августе 2021 года. До этого он возглавлял Управление капитального строительства Свердловской области. Азанов – выходец из Тюменской области.

Отметим, МКУ «Городское благоустройство» – это главный распорядитель бюджетных средств денег, которые выделяются на ремонт дорог в Екатеринбурге.

Ранее «Новый День» писал о том, что в уральской столице отменили аукционы на ремонт дорог. Речь идёт о контрактах, за которые предполагалось заплатить более 768 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»