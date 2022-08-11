Членов партии «Яблоко» вызывают в прокуратуру для дачи объяснений из-за информации о том, что партия якобы заставляет своих кандидатов подписывать документ с критикой военной спецоперации России на Украине. Об этом «Новому Дню» сообщил председатель свердловского отделения «Яблока» Максим Петлин.

«Оказывается, депутат Госдумы Андрей Альшевских еще в июле написал обращение в Генпрокуратуру РФ, ссылаясь на информацию в одном из telegram-каналов, и просил проверить партию «Яблоко». Меня вызвали в прокуратуру Екатеринбурга, чтобы дать объяснения по принуждению кандидатов подписывать такие заявления. Я сразу говорил, что это бред, и информация не соответствует действительности. Нашего кандидата в Сухом Логу Владимира Севостьянова тоже опрашивали, заставляли ли его подписывать документ с критикой спецоперации. И такие проверки проходят не только в нашем регионе. В Челябинской области членам «Яблока» звонили из Центра «Э», в Краснодарском крае проходят проверки по заявлению Альшевских», – рассказал собеседник агентства.

Максим Петлин выразил надежду, что проверка Генпрокуратуры не будет иметь последствий для партии. Сам он готов предоставить письменные объяснения в надзорный орган. «Я знаю Андрея [Альшевских] с 2005 года. Удивлен, что он так близко воспринял эту информацию в telegram-канале. Видимо, такой он неравнодушный депутат», – добавил собеседник агентства. Напомним, кандидаты партии «Яблоко» в этом году принимают участие только в муниципальных выборах. В ряде регионах их выдвиженцам не требуется собирать подписи избирателей в свою поддержку. В Свердловской области от «Яблока» баллотируется всего один кандидат. Он успешно прошел процедуру регистрации.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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