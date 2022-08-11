В Свердловской области уже 457 случаев Covid-19 в сутки

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 457 случаев Covid-19. Таких показателей заболеваемости в регионе не было с апреля. По сравнению с вчерашним днем число заражений увеличилось на 18%.
Согласно данным федерального оперштаба, за сутки 43 заболевших свердловчанина были госпитализированы. Выздоровели 169 человек. Летальных исходов от коронавируса не зарегистрировано.
Напомним, заболеваемость ковидом в Свердловской области неуклонно растет с 29 июля. В региональном оперативном штабе уверяют, что коечного фонда для лечения пациентов с Covid-19 достаточно.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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