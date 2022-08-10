Оперштаб: в больницах не будут увеличивать количество коек для лечения Covid-19

В Свердловской области за последние два дня увеличилось число госпитализаций больных коронавирусом, при этом в ковидариях – всего 374 места. Жители Екатеринбурга говорят, что некоторых увозят на лечение в Сысерть. Но в оперштабе уверяют: коечного фонда пока достаточно, 14% коек свободны.

Как рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга, в конце июля она серьезно заболела, температура держалась 5 дней, с подозрением на коронавирус девушку почему-то увезли в Сысерть.

«На скорой не объяснили, почему мы едем не в ближайшую больницу, мы живем у «Дирижабля». А я была не в том состоянии, чтобы выяснять, была интоксикация и температура. В больнице уже сказали, что поражение легких 25%, но тест на коронавирус был отрицательным», – рассказала екатеринбурженка, которая уверена, что переболела Covid-19.

В региональном оперштабе «Новому Дню» рассказали, что на сегодняшний момент в больницах Свердловской области достаточно коек, которые перепрофилированы под лечение коронавируса. «Всего в Свердловской области развернуто 374 койки, из них в Екатеринбурге – 322 койки. По состоянию на 8 августа процент свободного коечного фонда составлял 14%. Развертывания дополнительных коек в Екатеринбурге не требуется», – сообщили в оперштабе, добавив, что минздрав каждый день мониторит занятость коечного фонда.

Что касается маршрутизации пациентов из Екатеринбурга в больницы других городов, причины могут быть разные. «Маршрутизация пациентов с Covid-19 осуществляется с учетом степени тяжести и наличия сопутствующих заболеваний. Утверждены схемы маршрутизации детского населения, организована централизация оказания медицинской помощи беременным с коронавирусом», – сообщили в оперштабе.

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области количество заболевших Covid-19 всего за сутки увеличилось почти на 25%. На 10 августа зарегистрировано 387 случаев, накануне было 311. Число госпитализаций тоже выросло до 60 человек в сутки. Уровень коллективного иммунитета жителей Свердловской области по-прежнему оценивается ниже 10%. В последнюю неделю в прививочных кабинетах появился повышенный спрос на вакцинацию от Covid-19, но врачи предлагают только один препарат – «Спутник V».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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