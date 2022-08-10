В Свердловский области резкий скачок заболеваемости Covid-19

В Свердловской области количество заболевших Covid-19 всего за сутки увеличилось почти на 25%. На 10 августа зарегистрировано 387 случаев, накануне было 311.

Заболеваемость ковидом в регионе неуклонно растет с 29 июля. За последние два дня резко увеличилось и число госпитализаций – более 60 человек в сутки. Смертность от Covid-19 остается на низком уровне, но летальные исходы пациентов регистрируются ежедневно. Отметим, что уровень коллективного иммунитета жителей Свердловской области по-прежнему оценивается ниже 10%. В последнюю неделю в прививочных кабинетах появился повышенный спрос на вакцинацию от Covid-19, но врачи предлагают только один препарат – «Спутник V».

Данные сайта Стопкоронавирус.рф

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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