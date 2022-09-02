Количество коек для больных Covid-19 за полмесяца увеличилось в четыре раза

В свердловских больницах стали разворачивать койки для лечения больных коронавирусом. Если еще в середине августа их было 374, сегодня – уже 1255. Заняты пока не все.

«По состоянию на 2 сентября на территории Свердловской области развернуто 1255 коек в 9 медицинских организациях, из них в Екатеринбурге – 865 коек в пяти медицинских организациях. Фактически занято 937 коек», – сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе.

В тяжелой форме в больницах сейчас находятся 83 человека, из них 32 – на аппаратах ИВЛ, – уточнили в штабе.

Как ранее писал «Новый День», заболеваемость коронавирусом в Свердловской области растет последние несколько недель. Сегодня зарегистрирован 1551 новый случай заражения Covid-19. Последний раз такой показатель в регионе был 21-22 марта. Госпитализированы за сутки 122 человека, двое скончались.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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