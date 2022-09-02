За сутки в Свердловской области выявлено более 1500 случаев коронавируса

За последние сутки в Свердловской области был подтвержден 1551 новый случай заражения коронавирусом, сообщает портал стопкоронавирус.рф. Последний раз такой показатель в регионе был 21-22 марта.

Госпитализированы 122 человека, двое скончались.

Как уже сообщал «Новый День», 31 августа в Верхней Пышме свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что в школах региона не будут возвращать дистанционное обучение, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. «Дистанта не будет», – подчеркнул он. Губернатор отметил, что в отдельных классах могут вводить карантин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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