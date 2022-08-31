Куйвашев: «Дистанта не будет»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что в школах региона не будут возвращать дистанционное обучение, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. «Дистанта не будет», – подчеркнул он.

Губернатор отметил, что в отдельных классах могут вводить карантин.

На этой неделе суточная заболеваемость превысила 1000 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

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