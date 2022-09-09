Дмитрий Козловских объяснил, грозит ли школам переход на дистант

Оснований для массового перевода учебных заведений на дистанционное обучение пока нет. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских. По его словам, быстрее всего заболеваемость ковидом растет в возрастной группе 65+, сейчас это 303 случая на 100 тысяч человек. На втором месте – люди 30-49 лет (290 случаев на 100 тысяч), на третьем – 50-65 лет. Детская возрастная группа не является лидером.

«Да, конечно, начался новый учебный год, увеличилось количество контактов. Мы внимательно следим за ситуацией. Но у нас уже много лет действует общее правило, оно касается не только ковида, но и ОРВИ, и гриппа: при отсутствии в классе 20% учеников директор школы принимает решение о переводе на дистант всего класса, то же самое – если болеет 20% в школе. Эти решения директора принимают без нашего участия, директора уже много лет это делают. Массово переводить школы на дистант мы оснований не видим», – сказал Козловских.

Напомним, то же самое заявил СМИ 31 августа губернатор Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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