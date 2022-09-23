Количество коек для лечения больных Covid-19 увеличили до 1748

В Свердловской области по мере необходимости увеличивают количество коек для лечения больных коронавирусом. С начала сентября их стало больше почти на 500.

«По состоянию на 22 сентября на территории Свердловской области развернуто 1748 коек в 11 медицинских организациях. Фактически занято 1170 коек», – сообщили «Новому Дню» в оперштабе. Отметим, что в начале сентября было 1255 коек в 9 больницах.

Заболеваемость коронавирусом остается высокой. Накануне сообщалось о 1895 новых случаях, были госпитализированы 182 человека. По информации оперштаба, в тяжелом состоянии сейчас находятся 95 человек, из них на ИВЛ – 41.

«Министерством здравоохранения Свердловской области в ежедневном режиме осуществляется мониторинг занятости коечного фонда и своевременный перевод коек для оказания медицинской помощи пациентом с Covid-19», – добавили в оперштабе.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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