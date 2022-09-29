Суточная заболеваемость коронавирусом на Урале резко снизилась

За последние сутки в Свердловской области было выявлено 1863 случая заболевания коронавирусом. Это на 425 меньше, чем 27 сентября.

Госпитализированы за сутки 117 человек, выздоровели – 2224. Два пациента, к сожалению, скончались.

Как уже сообщал «Новый День», по состоянию на 22 сентября на территории Свердловской области было развернуто 1748 коронавирусных коек в 11 медицинских организациях. В начале сентября было 1255 коек в 9 больницах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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