В Свердловской области растет заболеваемость Covid-19: за сутки 2388 случаев

В Свердловской области суточная заболеваемость коронавирусом вновь выросла. За последние 24 часа выявили 2388 больных, сообщает федеральный оперштаб.
153 человека госпитализированы. Выздоровели за день 1700 человек.
Как ранее писал «Новый День», с начала сентября в больницах региона увеличили количество коек для лечения больных коронавирусом, сейчас их более 1700.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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