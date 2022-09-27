В Свердловской области растет заболеваемость Covid-19: за сутки 2388 случаев

В Свердловской области суточная заболеваемость коронавирусом вновь выросла. За последние 24 часа выявили 2388 больных, сообщает федеральный оперштаб.

153 человека госпитализированы. Выздоровели за день 1700 человек.

Как ранее писал «Новый День», с начала сентября в больницах региона увеличили количество коек для лечения больных коронавирусом, сейчас их более 1700.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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