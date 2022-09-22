На Среднем Урале почти 1900 заболевших Covid-19 в сутки

В Свердловской области на 22 сентября зарегистрировано 1895 новых случаев коронавируса. За сутки были госпитализированы 182 пациента. Два человека с диагнозом Сovid-19 скончались. Количество выздоровевших за сутки – 2171.

Напомним, в Свердловской области рекордными темпами растет заболеваемость ОРВИ (Covid-19 тоже относится к респираторной вирусной инфекции). За прошлую неделю зарегистрировано более 51 тысячи заболевших: такой уровень был в декабре прошлого года, и это выше эпидпорога почти на 100%.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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