На площади 1905 года начался «Атмофест» (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге на площади 1905 года начался ежегодный фестиваль ландшафтного дизайна «Атмофест» – как и прежде, плац перед ратушей закрывают и создают вместо парковки цветущий сад.

На открытие пришли чиновники администрации, благо им нужно было только перейти дорогу – на площади появились вице-мэры Екатерина Сибирцева и Сергей Плахотин, начальник департамента общественных связей Галина Токарева, глава управления физкультуры Людмила Фитина и ее коллега из культуры Илья Марков, руководитель комитета благоустройства Тамара Благодаткова и комитета по экологии Артур Зиганшин.

В этом году на фестивале открылось несколько активностей для детей – две песочницы, одна из которых – с фиолетовым песком, качели, а также VR-аттракцион, который, впрочем, привлекает и взрослых. Туда сразу же после открытия выстроилась очередь. Еще заинтересовали екатеринбуржцев техногенное гнездо и лабиринт из живой изгороди, а также японский сад с болотцами, правда, туда посторонних не пускали – до того, как его посетят чиновники из мэрии.

Интересная деталь – в этом году организаторы решили привлечь внимание людей к проблеме истощения водных ресурсов, поэтому установили рядом с фуд-кортом рукомойники, которые подают воду строго дозировано, а затем ею будут мыть площадь.

Фестиваль продлится до 21 августа, после чего зеленые насаждения, как и в прошлом году, планируется передать городским школам.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»