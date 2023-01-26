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Четверг, 26 января 2023, 13:39 мск

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На ландшафтном фестивале «Атмофест» покажут разные этапы развития Екатеринбурга

Фото из архива

Фестиваль ландшафтного дизайна «Атмофест», который пройдет этим летом, будет посвящен 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Тема фестиваля звучит как «Связь времен»: произведения ландшафтного искусства будут символизировать этапы становления Екатеринбурга – от металлургического прошлого до технически развитого будущего. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Также на площадке совместно с Музеем истории Екатеринбурга планируется организовать театральные представления: по одному на каждый день «Атмофеста». На сцене будут представлены сюжеты из истории города. Монтаж площадки начнется 24 июля, а уже 12 августа фестиваль будет открыт для гостей. Екатеринбуржцы смогут посетить «Атмофест» до 20 августа. Демонтаж декораций займет почти 2 недели и закончится к 1 сентября 2023 года. Также для проведения «Атмофеста» стоянка автотранспорта на площади 1905 года будет запрещена с 00:00 24 июля до 05:00 1 сентября 2023 года.

Как уже сообщал «Новый День», в прошлом году мероприятия фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» на площади 1905 года посетили 182 тысячи человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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