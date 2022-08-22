День города в Екатеринбурге посетили 930 тысяч человек

Администрация Екатеринбурга подвела итоги празднования Дня города в минувшую субботу, 20 августа. В общей сложности на празднике побывали 930 тысяч человек. Из них 182 тысячи посетили мероприятия фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» на площади 1905 года. Напомним, на закрытии фестиваля выступал один из хедлайнеров – бард Олег Митяев.

После празднования Дня города городские коммунальщики вывезли более 143 тонн мусора. В ночь на воскресенье более 100 дорожных рабочих очищали мусорные урны и чистили центральные улицы города.

Отметим, что празднование 299-летия Екатеринбурга прошло без жестких антиковидных ограничений. В предыдущие два года торжественные мероприятия в честь Дня города проходили преимущественно в онлайн формате, зато власти устраивали сразу три фейерверка в разных районах. До пандемии коронавируса, в 2019 году День города в Екатеринбурге собрал 1,2 миллиона человек. Хедлайнерами праздника тогда была уральская группа «Чайф».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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