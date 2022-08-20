День города в Екатеринбурге завершился грандиозным шоу с фейерверком (ФОТО)

Финалом празднования дня рождения Екатеринбурга стало светомузыкальное шоу на Макаровском мосту, которое наблюдали десятки тысяч горожан на набережной Городского пруда.

Динамичная подсветка мостовых опор сочеталась с музыкой Чайковского и Свиридова, а затем и с классическими рок-композициями.

За световым шоу последовал праздничный фейерверк, продлившийся десять минут. Особенно яркие залпы салюта сопровождались восторженным «Ура!» в толпе зрителей. После окончания фейерверка люди стали расходиться.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Дмитрий Бутаков

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»