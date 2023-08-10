Искусственный интеллект создаст образы посетителей фестиваля «Екатеринбург-300»

Посетители юбилейного фестиваля ландшафтного дизайна «Екатеринбург-300» смогут оставить свой виртуальный след на части площадки, которая называется «Зона будущего». Об этом рассказала на пресс-конференции директор фестиваля Юлия Сорокина.

Она объяснила, что в «Зоне будущего» можно будет увидеть сегодняшний Екатеринбург, обработанный искусственным интеллектом. Он будет обрисовывать зеленью силуэты гостей и накладывать их на изображение города. Каждый следующий посетитель будет дополнять картину. На площадке есть специальные места, куда надо вставать, чтобы датчики движения считывали движения и силуэты людей. «Приходите и оставьте свой виртуальный отпечаток в «Зоне будущего», – призвала Юлия Сорокина.

Напомним, в этом году фестиваль будет посвящен 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Тема его звучит как «Связь времен», произведения ландшафтного искусства будут символизировать этапы становления Екатеринбурга: от строительства первой плотины и заводов – до технически развитого будущего.

Монтаж площадки начался 24 июля, а уже 12 августа фестиваль будет открыт для гостей. Екатеринбуржцы смогут посетить «Атмофест» до 20 августа. Демонтаж декораций займет почти 2 недели и закончится к 1 сентября 2023 года. Стоянка автотранспорта на площади 1905 года будет запрещена до 05:00 1 сентября 2023 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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