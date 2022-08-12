Фасад ратуши Екатеринбурга подсветят за 107 миллионов (ФОТО)

Екатеринбург отпразднует 300-летие с новым вариантом подсветки ратуши. Администрация города ищет подрядчика, который займется устройством архитектурно-художественного освещения объекта культурного наследия «Здание Горсовета» – это та часть здания, которая находится на проспекте Ленина. Максимальная цена контракта – 106 млн 882 тысячи рублей.

Согласно документации, подрядчик должен установить новые светильники, светодиодные экраны, проложить все необходимые коммуникации по всем этажам ратуши, включая башню с часами. Предусмотрено несколько сценариев работы подсветки – повседневный, праздничный, режим подсветки на День города и в День Победы. Оговаривается, что у подсветки должен быть в том числе ночной режим работы. Кроме работы с освещением, подрядчик также должен пройтись штукатуркой по фасаду – цветовая палитра прилагается.

Вероятно, почти 107 миллионов – это неполные затраты на подсветку здания. Оговаривается, что при выполнении заказа надо учитывать, что рядом будут идти работы по освещению фасада мэрии со стороны переулка Банковского.

МКУ «Управление зданиями администрации города Екатеринбурга» принимает заявки до конца августа. Работы будут проводить в два этапа – в этом и в следующем году.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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