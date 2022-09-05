Подсветку ратуши за 107 миллионов сделает московская компания

Стало известно, кто получит 107 миллионов рублей за новую подсветку на здании мэрии Екатеринбурга. Это московская компания ООО «Стройстандарт сервис». Москвичи были единственными, кто заявился на этот конкурс, цена контракта не снизилась ни на копейку.

Согласно базе «Контур-Фокус», ООО «Стройстандарт сервис» была зарегистрирована в 2017 году и с тех пор получила более двухсот контрактов на 3,5 млрд рублей. За последний год господряды принесли ей более миллиарда рублей.

Сфера деятельности фирмы весьма широкая. Например, крупнейшие подряды были получены за реконструкцию улиц в Угличе, почти на 650 миллионов. В Московской области компания занималась реконструкцией очистных сооружений, в Москве – разработкой проектной документации для реставрации дома-памятника архитектуры. Также можно найти заказы на реконструкцию детсада, благоустройство дворов, прокладку сетей водоснабжения.

Обновление подсветки фасадов ратуши в Екатеринбурге готовят к 300-летию со дня основания города. Предусмотрено несколько сценариев работы подсветки – повседневный, праздничный, режим подсветки на День города и в День Победы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»