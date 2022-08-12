В Кольцово прошел летний споттинг (ФОТО)

В екатеринбургском аэропорту Кольцово прошел традиционный летний споттинг. Поводом стало прибытие первого рейса авиакомпании AlMasria Universal Airlines, которая будет летать в Шарм-эль-Шейх. Самолет, как мы писали вчера, встретили с почетом – устроили водную арку.

Фотографы снимали вечерний разлет и самолеты авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», S7, UTair, «ГазпромАвиа», «БелАвиа», FlyDubai, AzurAir, Corendon.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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