В Кольцово водной аркой встретили первый рейс египетской компании AlMasria (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбург прибыл самолет египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines, которая будет летать в Шарм-эль-Шейх. Этот перевозчик еще никогда не осуществлял вылетов из Кольцово, и по авиационной традиции борт встретили водным салютом: самолет проехал под водяной аркой, запущенной из пожарных машин.

Самолет встречают пожарные машины

AlMasria – египетская авиакомпания, которую российские туристы до 2022 года не знали. Перевозчик ранее выполнял рейсы внутри Египта, а также по некоторым европейским направлениям. Сейчас AlMasria (партнер оператора «Библио Глобус») полетит из Екатеринбурга и других городов России в Шарм-эль-Шейх. Из Кольцово рейсы будут осуществляться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям – на Airbus-320. Полетная программа рассчитана до конца октября.

Напомним, все рейсы в Египет из Екатеринбурга были приостановлены в марте 2022 года из-за введения санкций в отношении российской авиаотрасли. В конце июля из Кольцово в Хургаду с частотой 10-11 дней начала летать авиакомпания IFly (консолидатор Tez Tour). С ноября свои чартеры в Хургаду планирует запустить Azur Air (Anex Tour). Отдых в Египте в этом году дешевым назвать нельзя. Цены начинаются от 130 тысяч рублей за неделю на двоих.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

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