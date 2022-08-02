На осень и зиму из Екатеринбурга запустят чартеры в Египет и добавят рейсов в ОАЭ

Из Екатеринбурга с ноября по март планируют запустить чартерную программу в Хургаду. Рейсы Azur Air будут летать по средам и субботам, стоимость туров – от 125 тысяч за двоих на шесть ночей.

Консолидатором чартеров будет туроператор Anex Tour. Первый рейс должен улететь в Египет 2 ноября, последний – в конце марта. Как сообщили в пресс-службе компании, на эти туры возможен перенос денег с депозитов, либо с ранее отмененных заявок.

Напомним, сейчас из Екатеринбурга в Хургаду раз в 10-11 дней летают чартеры авиакомпании IFly (консолидатор – Tez Tour), также с 11 августа в Шарм-эль-Шейх может полететь египетская компания AlMasria Universal Airlines (оператор «Библио Глобус»), но обе эти программы рассчитаны до конца летнего сезона.

Также с 11 августа из Екатеринбурга запустят по четвергам дополнительные регулярные рейсы в Дубай авиакомпании FlyDubai. А туроператор Anex Tour сообщил, что в конце октября – начале ноября появятся еще рейсы, и полеты в Арабские Эмираты будут продолжаться весь зимний сезон, до марта. Как рассказывают турагенты, ОАЭ пользуется большим спросом этим летом, несмотря на жару в этой стране.

«На август все билеты в ОАЭ по хорошим тарифам уже проданы. То, что осталось, – по высоким ценам. На сентябрь еще можно найти варианты по хорошей стоимости. Но в целом в этом году нет избытка рейсов в ОАЭ, поэтому при бронировании заранее цены получаются выгоднее. Кто покупает в последний момент, переплачивает, либо вынужден двигать даты отдыха», – рассказала директор сети турагентств «Пангея» Анастасия Ермолаева.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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