Жарко и много местных: отдыхающие в Египте поделились впечатлениями

Екатеринбуржцы, которые сейчас проводят отпуск в Хургаде, говорят, что днем там нестерпимо жарко. Кроме того, на курорте сейчас отдыхает много египтян, но какой-то агрессии или неприязни в адрес русских уральцы не заметили.

Первый в этом сезоне прямой рейс из Екатеринбурга в Хургаду улетел 23 июля, обратно уральцы вернутся 3 августа. Туристы говорят, что самый главный минус летнего отдыха в Египте – жара.

«Днем +36...+37, ночью +30. В некоторые дни невыносимо, дует горячий сухой ветер. Купаться на море ходим только утром и перед закатом. Кстати, солнце садится в 7-8 вечера, и потом на море уже никто не идет. Днем стараемся быть в номере, либо в тени у бассейна. На экскурсии ходить тоже жарко. Поэтому довольно скучно. Но если человек хорошо переносит жару, то, наверное, ему будет нормально, – рассказывает жительница Екатеринбурга. – В Хургаде сейчас отдыхает много местных, арабов. Они все как-то кучкуются. Но к нам или другим русским неприязни не заметила».

Снижения уровня сервиса, о чем в прошлые годы писали многие туристы (несколько лет русские не отдыхали в Египте, часть отелей были законсервированы), уральцы не заметили. По их словам, в каждом отеле – все индивидуально. Но в целом персонал старается быть приветливым, реагировать на замечания оперативно.

На сайтах отзывов туристы пишут, что до июня-июля, когда из России полетели первые в этом сезоне самолеты в Египет, ситуация в отелях была похуже. Где-то было скудное питание, где-то оставались закрытыми пляжные бары. Но сейчас все это исправили.

Добавим, что из Екатеринбурга в августе планируют запустить рейсы еще и в Шарм-эль-Шейх. На крыльях египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines будет выполнять свою программу оператор «Библио Глобус». На сайте для бронирования уже доступны туры с 13 августа, цена – от 135 тысяч рублей за двоих.

В прошлые годы Египет был осенне-зимним направлением – туры туда продавали с октября по апрель. Но сейчас из Екатеринбурга прямых вылетов на другие морские курорты, кроме Турции и ОАЭ нет, поэтому туроператоры стараются разнообразить ассортимент любыми способами.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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