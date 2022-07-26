Из Екатеринбурга могут появиться рейсы в Шарм-эль-Шейх

Полетная программа из Екатеринбурга в Египет может быть расширена в августе. В расписании Кольцово появились рейсы египетской авиакомпании Almasria, которая намерена летать дважды в неделю в Шарм-эль-Шейх.

По информации на сайте аэропорта, перевозчик планирует выполнять полеты по четвергам и субботам. Правда, на сайте самой авиакомпании никакой информации о рейсах нет, забронировать билеты невозможно и через агрегаторы. Вероятно, о своем желании летать на крыльях AlMasria Universal Airlines заявил один из российских туроператоров, но рейсы еще не согласованы. Появление рейсов в расписании Кольцово можно объяснить желанием занять свободные слоты на случай, если полеты все-таки состоятся.

Сейчас из Екатеринбурга в Египет летает только авиакомпания iFly. Чартеры в Хургаду раз в 10-11 дней поставил туроператор Tez Tour. Первый рейс вылетел из Кольцово 23 июля. До этого прямых вылетов из Екатеринбурга на курорты Красного моря не было с марта.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»