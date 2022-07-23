Из Кольцово запустили рейсы в Египет

Сегодня из Екатеринбурга улётел первый рейс в Египет. Как сообщили в пресс-службе Кольцово, в 03.55 местного времени вХургаду улетел борт авиакомпании iFly.

Чартерные рейсы на популярный египетский курорт будут выполняться раз в 10-11 дней на самолетах Airbus A330 вместимостью 378 пассажиров.

Добавим, авиасообщение с Египтом было приостановлено в марте этого года, а до этого, в январе и феврале, Хургада и Шарм Эль Шейх стали самыми популярными зарубежными направлениями в Кольцово, на рейсах на курорты Красного моря было обслужено более 47 тысяч пассажиров.

О том, что полеты планируется возобновить с 23 июля, «Новый день» сообщал ранее. Туроператор Tez Tour начал продажу туров в середине июня. На тот момент можно было купить тур на 10 дней от 121 тысячи на двоих в отель 4* по системе «все включено».

Екатеринбург, Марина Иванова

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