Причиной крупного пожара в ангаре на Сибирском тракте стал поджог

Крупный пожар в складских помещениях на Сибирском тракте в Екатеринбурге мог произойти из-за поджога. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев. По его словам, пока это предварительная версия случившегося. Надзорный орган назначил еще несколько пожарно-технических экспертиз, чтобы установить точную причину ЧП.

Напомним, пожар в складском здании по адресу: Сибирский тракт, 85 случился в ночь на 10 августа. Сначала загорелись деревянные поддоны в промзоне, затем огонь перекинулся на ангар, в котором находился автосалон. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. В горящих помещениях были газовые баллоны, несколько из них взорвались, что сильно осложнило работу спасателей. Справиться с огнем удалось только под утро. Пострадавших в пожаре не было. Из полуразрушенного ангара удалось вытащить 37 легковых автомобилей.

Сергей Махнев отметил основную проблему, с которой сталкиваются сотрудники МЧС при возникновении пожаров в крупных складских центрах на окраине города. Рядом с такими зданиями предусмотрен пожарный водоем. Но часто собственники или не следят за уровнем воды в резервуаре, или не занимаются его чисткой. Также есть случаи заграждения подъездных путей к пожарному резервуару.

Всего с начала 2022 года в Свердловской области зарегистрировано 15 пожаров в складских помещениях. Общий материальный ущерб составил 3 миллиона рублей, пострадавших и погибших в результате ЧП не было. Причинами пожаров были нарушения правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Всего на территории региона находится более 350 складов, из них в Екатеринбурге – свыше 20 крупных логистических центров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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