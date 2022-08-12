Суточное число заражений Covid-19 на Среднем Урале приблизилось к 500

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 490 случаев Covid-19. По сравнению с вчерашним днем прирост составил 7,2%.

В больничные стационары попали 54 заболевших. Два пациента с коронавирусом скончались.

Ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов заявил, что во второй половине августа и первой половине сентября следует ожидать рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Традиционно это связано с началом учебного года в школах.

По словам врача, сейчас ситуация с заболеваемостью Covid-19 в Свердловской области управляемая. Но тяжелые пациенты есть. Чаще всего это больные с хроническими заболеваниями или пожилые люди, которые не прививались.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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