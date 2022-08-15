Число заражений Covid-19 превысило 500 случаев в сутки

Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области продолжает расти.

Как сообщает сайт стопкоронавирус.рф, за последние сутки в регионе заболели 559 человек. Еще 12 августа новых случаев было только 490.

Ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов заявил, что во второй половине августа и первой половине сентября следует ожидать рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Традиционно это связано с началом учебного года в школах.

По словам врача, сейчас ситуация с заболеваемостью Covid-19 в Свердловской области управляемая. Но тяжелые пациенты есть. Чаще всего это больные с хроническими заболеваниями или пожилые люди, которые не прививались.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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