На комбинате «Ураласбест» погибла весовщица: ее раздавил упавший вагон

Сегодня днем в результате несчастного случая на ПАО «Ураласбест» погибла работница с почти 30-летним стажем.

Как рассказал источник РИА «Новый День», когда 48-летняя Наталья Вагина зашла в деревянный туалет на территории предприятия, на постройку упал вагон поезда, проезжавшего по внутренней железнодорожной линии. Работница погибла на месте.

В пресс-службе предприятия факт трагедии подтвердили. «В результате несчастного случая 13 августа на Асбестообогатительной фабрике ПАО «Ураласбест» погибла весовщик Н.А. Вагина 1973 г.р. Общий стаж работы 29 лет 8 мес., стаж в профессии 3 года 10 мес. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работает специальная комиссия предприятия и представители следственного комитета. Руководство предприятия выражает семье погибшей глубочайшие соболезнования», – сообщили «Новому Дню» на комбинате.

Напомним, только в прошлом месяце на территории комбината «Ураласбест» в результате столкновения двух поездов погиб машинист. Несчастный случай произошел 21 июля в 23 часа на станции «Фабрика 6» комбината. В результате столкновения поездов погиб машинист тягового агрегата Сергей Токманцев.

Асбест, Евгения Вирачева

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