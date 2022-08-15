В Свердловской области действуют семь лесных пожаров

По состоянию на утро понедельника, 15 августа, в Свердловской области действуют семь природных пожаров. Из них пять локализованы и не распространяются. Угрозы населенным пунктам нет.

Как сообщили в департаменте информполитики, леса горят в Березовском, Бисертском, Алапаевском, Ивдельском, Невьянском, Режевском и Сухоложском районах. В борьбе с огнем задействована специальная техника: пожарные машины, тракторы, бульдозеры.

За прошедшие выходные в Свердловской области ликвидировано 16 природных пожаров. В тушении участвовали сотрудники Уральской базы авиационной охраны лесов, МЧС России и лесничеств. Причиной большинства возгораний стало неосторожное обращение местных жителей и туристов с огнем.

Напомним, в случае обнаружения возгорания нужно сразу сообщить о нем по бесплатному телефону авиалесоохраны 8(800)100-94-00, по единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес!».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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