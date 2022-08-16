Число лесных пожаров в Свердловской области выросло

В Свердловской области на сегодняшний день действует девять лесных пожаров – накануне их было меньше.

По информации ГУ МЧС по Свердловской области, огонь распространяется в лесах близ Алапаевска и Верхней Пышмы, их общая площадь около 0,57 га, и они не локализованы. Все остальные пожары локализованы – это пожары в районе Асбеста, Березовского, Алапаевска, Невьянска, Сухого лога и в Пелымском районе. Последний самый крупный, горит 450 га леса. Всего огнем в регионе охвачено 468,8 га.

Екатеринбург, Марина Иванова

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