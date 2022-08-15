Все школы Свердловской области прошли приемку к новому учебному году

Сегодня закончилась приемка школ к новому учебному году. Все 1050 школ в Свердловской области признаны готовыми к 1 сентября.

«Пять школ приняты с незначительными замечаниями от надзорных органов, которые школы устранят в соотвествии с предписаниями. Во всех школах был проведен ремонт: косметический или капитальный, в зависимости от объекта», – рассказали «Новому Дню» в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.

Напомним, ранее регион получил на капитальный ремонт школ 981 миллион рублей из федерального бюджета. В течение 2022 и 2023 годов на эти средства проведут работы в 32 школах. 11 школ будут сданы до 1 сентября, еще 17 – до конца 2022 года, остальные – в следующем. На текущие ремонты средства выделяют областной и муниципальные бюджеты.

Кроме того, в школах к 1 сентября закупят флаги и флагштоки, ведь с нового учебного года во всех образовательных учреждениях утро будет начинаться с гимна и поднятия флага. В Свердловской области до 2023 года включительно на это выделят 7 миллионов рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»